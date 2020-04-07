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Ne yağmur, ne de koronavirüs... Hiçbir tehlike onu ‘dilenmekten’ alıkoyamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

Ne şiddetli yağışa ne koronavirüs salgınına aldırdı... Eskişehir'deki işlek bir caddede trafik ışıklarının yanında kafasına koli geçirerek bekleyen kişinin dilenmeye devam ettiği anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Eskişehir’de, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde tedbir alınmaya devam edilirken, uzmanlar özellikle dışarıda maske ve eldiven takılmasının yanında sosyal mesafe kuralına da uyulması uyarılarında bulunuyor. Ancak uyarılara aldırış etmeyen dilenciler, ne yağmur ne de virüs salgınını dinlemeksizin trafik ışıklarında dilenmeye devam ediyor.
Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Eskişehir-Seyitgazi kavşağındaki bir kadın dilencinin durumu görenleri hayrete düşürdü. Yağan yağmura aldırış etmeyen kadın, kafasına geçirdiği koliyle, başına taktiği tülbenti ağzına geçirip kırmızı ışıkta duran araçların yanına giderek para istedi. Virüs salgını nedeniyle çoğu sürücünün camlarını açmadığı kavşakta, bazı sürücüler ise olanları cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Öte yandan araçların yoğun olarak geçtiği kavşakta, dilenci kadın sağanak yağmurun altında beklemeye devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir koronavirüs salgın

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