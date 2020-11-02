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Ne yağmur ne fırtına! Sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

Filipinler'de son iki aydır sahibinin mezarının başından ayrılmayan köpek vefasıyla şaşırtıyor. Vefakâr köpek, unutamadığı sahibinin her gün mezarını ziyaret ediyor.

Ne yağmur ne fırtına! Sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor

Filipinler'in başkenti Manila'da etkili olan tayfun en az 16 kişinin hayatına mal olurken 13 kişiden hala haber alınamıyor. Ancak tüm bu felakete rağmen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpek, vefasıyla göz dolduruyor.

Bölgeden uzaklaştırılmasına rağmen tekrar sahibinin mezarı başına dönen vefalı dost, çevredekilerin verdiği mama ve su ile hayata tutunuyor.

Mezarlık görevlileri, köpeğin 2 aydır mezar başında nöbet tuttuğunu, yağmurlu ve fırtınalı havaya rağmen oradan ayrılmadığını dile getiriyorlar.

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