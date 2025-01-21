HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ne yangın merdiveni ne yangın tüpü ne dedektör ne de itfaiye: Kartalkaya'daki otel misafiri gözyaşlarıyla anlattı! Alevler böyle büyümüş

Ne yangın merdiveni ne yangın tüpü ne dedektör ne de itfaiye: Kartalkaya'daki otel misafiri gözyaşlarıyla anlattı! Alevler böyle büyümüş

21.01.2025 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yaşanan yangın faciasını camdan atlayarak kurtulduğunu söyleyen bir vatandaş anlattı. "Hiçbir güvenlik önlemi yok" diyerek veryansın eden otel misafiri, "Ne yangın merdiveni var, ne bir duman dedektörü var ne bir yangın tüpü var" diyerek yangının büyümesine yol açan etkenlerden söz etti. Ayrıca Kartalkaya'da itfaiye biriminin olmamasının da facianın büyümesinde rol oynadığı konuşuluyor.

Ne yangın merdiveni ne yangın tüpü ne dedektör ne de itfaiye: Kartalkaya'daki otel misafiri gözyaşlarıyla anlattı! Alevler böyle büyümüş

10 kişinin can verdiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı oteldeki yangın faciasının nasıl geliştiği merak konusu. Otelde kalan ve canını kurtarmayı başaran bir vatandaş güvenlik önlemlerinin eksikliğinden dem vurup isyan etti.

"CAMDAN ATLAYARAK KURTULDUK"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan otel misafiri, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saat gece yarısı 3 buçuğa doğru uyandırdı. Hiçbir alarm çalmadı. İçeride güya duman dedektörü varmış, hiçbir şey çalmadı. Dumanı görenler, gürültüyü duyanlar oldu sadece. Gürültüyü eşim duydu. İki çocuğumla yedinci kattaydık. Otelin üst katları doluydu. 10. kata kadar insan vardı. Aşağı koştuk önce, bir kat indik aşağıya, dumandan göz gözü görmüyordu. Dumandan resepsiyona inemedik. Camdan atlayarak kurtulduk.

Ekran görüntüsü 2025-01-21 113923

YAKINLARINDAN HABER ALAMIYORLAR

Çocuklarımın arkadaşları ve annesinden haber alamıyoruz. Kendimiz kaçtık, kendimizi zor kurtardık. Haber alamıyoruz şu anda. Babaları geldi ama o da haber alamadı, hastanelere bakıyor şu anda. Otel çok kalabalıktı ama yemekhanede falan görüyorduk. Yüzde 80’i doluydu diyorlar. Bir 200 küsur kişinin olduğuna dair rakamlar, laflar dolaşıyor ama bilmiyorum kaç kişi vardı.

AA-20250121-36814108-36814100-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_YANGIN_CIKTI

"NE YANGIN MERDİVENİ NE DUMAN DEDEKTÖRÜ NE YANGIN TÜPÜ"

Çalışan komilerden birisi yangın yemekhane kısmından çıktı diye söyledi ama bilmiyorum, kulaktan dolma işte duyduklarımız. Komi çocuk dedi, yazın buraya yeni bir tesisat döşediler, belki elektrik tesisatından çıkmış olabilir. Bilemiyoruz ki neden çıktığını. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir güvenlik önlemi yok. Ne yangın merdiveni var o tarafta da bu tarafta da. Ne bir duman dedektörü var. Ne bir yangın tüpü var. Bağırışları duyarak uyandık. Biz uyandığımızda yangın başlayalı belki bir saat olmuştu. Biz koridora çıktığımızda nefes alınmıyordu. Boğulacaktık yani. Şansımıza şu çatıya atlayamasak ölecektik yani canımızı zor kurtardık."

AA-20250121-36814261-36814258-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_YANGIN_CIKTI

"İTFAİYE OLMADIĞI İÇİN FELAKET BÜYÜDÜ"

Vatandaşın sözünü ettiği gibi, Sözcü gazetesinde yer alan habere göre de ahşap otelde yangın merdiveninin olmaması nedeniyle odalarda kalanlar kaçamadı, içeride sıkışıp kaldı.

Ayrıca Kartalkaya'da itfaiye biriminin bulunmaması da felaketin büyümesine zaman tanıdı.

İlginizi Çekebilir

Saatlerdir yanan otelin çökmesi an meselesi: "Yapacak bir şey kalmadı"

Saatlerdir yanan otelin çökmesi an meselesi: "Yapacak bir şey kalmadı"

 Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

 Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

 "BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

 Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

 Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

 Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

 Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor! Ailesiyle birlikte Grand Kartal otelindeydi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın kartalkaya kayak merkezi otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen ve AK Partili Mehmet Güler'e ulaşılamıyor! Aileleriyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Kartalkaya'daki yangında gazeteci Nedim Türkmen ve AK Partili Mehmet Güler'e ulaşılamıyor! Aileleriyle birlikte Grand Kartal otelindeydi

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

Bolu Kartalkaya'da otel yangını! Fotoğraflar faciayı gözler önüne serdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.