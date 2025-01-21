Ne yangın merdiveni ne yangın tüpü ne dedektör ne de itfaiye: Kartalkaya'daki otel misafiri gözyaşlarıyla anlattı! Alevler böyle büyümüş

10 kişinin can verdiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı oteldeki yangın faciasının nasıl geliştiği merak konusu. Otelde kalan ve canını kurtarmayı başaran bir vatandaş güvenlik önlemlerinin eksikliğinden dem vurup isyan etti.

"CAMDAN ATLAYARAK KURTULDUK"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan otel misafiri, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saat gece yarısı 3 buçuğa doğru uyandırdı. Hiçbir alarm çalmadı. İçeride güya duman dedektörü varmış, hiçbir şey çalmadı. Dumanı görenler, gürültüyü duyanlar oldu sadece. Gürültüyü eşim duydu. İki çocuğumla yedinci kattaydık. Otelin üst katları doluydu. 10. kata kadar insan vardı. Aşağı koştuk önce, bir kat indik aşağıya, dumandan göz gözü görmüyordu. Dumandan resepsiyona inemedik. Camdan atlayarak kurtulduk.

YAKINLARINDAN HABER ALAMIYORLAR

Çocuklarımın arkadaşları ve annesinden haber alamıyoruz. Kendimiz kaçtık, kendimizi zor kurtardık. Haber alamıyoruz şu anda. Babaları geldi ama o da haber alamadı, hastanelere bakıyor şu anda. Otel çok kalabalıktı ama yemekhanede falan görüyorduk. Yüzde 80’i doluydu diyorlar. Bir 200 küsur kişinin olduğuna dair rakamlar, laflar dolaşıyor ama bilmiyorum kaç kişi vardı.

"NE YANGIN MERDİVENİ NE DUMAN DEDEKTÖRÜ NE YANGIN TÜPÜ"

Çalışan komilerden birisi yangın yemekhane kısmından çıktı diye söyledi ama bilmiyorum, kulaktan dolma işte duyduklarımız. Komi çocuk dedi, yazın buraya yeni bir tesisat döşediler, belki elektrik tesisatından çıkmış olabilir. Bilemiyoruz ki neden çıktığını. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir güvenlik önlemi yok. Ne yangın merdiveni var o tarafta da bu tarafta da. Ne bir duman dedektörü var. Ne bir yangın tüpü var. Bağırışları duyarak uyandık. Biz uyandığımızda yangın başlayalı belki bir saat olmuştu. Biz koridora çıktığımızda nefes alınmıyordu. Boğulacaktık yani. Şansımıza şu çatıya atlayamasak ölecektik yani canımızı zor kurtardık."

"İTFAİYE OLMADIĞI İÇİN FELAKET BÜYÜDÜ"

Vatandaşın sözünü ettiği gibi, Sözcü gazetesinde yer alan habere göre de ahşap otelde yangın merdiveninin olmaması nedeniyle odalarda kalanlar kaçamadı, içeride sıkışıp kaldı.

Ayrıca Kartalkaya'da itfaiye biriminin bulunmaması da felaketin büyümesine zaman tanıdı.