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'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir kız öğrencinin Twitter'dan kendisine yazdığı 'Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar' sözlerine 'Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim?' yanıtını vermişti. Üniversitedeki bir grup kadın, Rektör Ünal'ın bu cevabına, ağaçlara astıkları acı biberlerle tepki gösterdi.

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ), kampüste izlediği futbol maçında erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğine yönelik sosyal medya üzerinden şikayetini ileten kız öğrenciye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal; "Ne yapalım, ağızlarına biber mi sürelim?" diye cevap verdi. Üniversitedeki bir grup kadın, Rektör Ünal'ın bu cevabına, ağaçlara astıkları acı biberlerle tepki gösterdi.

AÜ'de okuyan Nuran Çal, geçen cumartesi kampüsteki kafede Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izledi. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini belirten Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a iletti. Çal, "Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar" diye yazdı.

Rektör Ünal ise öğrenciye, "Ne yapalım Nuran, ağızlarına biber mi sürelim" karşılığını verdi.

AĞAÇLARDA ACI BİBER

Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri de Rektör Ünal'ın bu cevabını farklı bir eylemle eleştirdi. Üniversiteli kadınlar, kampüsteki ağaçlara acı biber ve notlar asarak, rektöre tepki gösterdi. Kadınlar, asılı notlarda 'Çözüm acı biber ya da centilmenlik değil zorunlu toplumsal cinsiyet dersleri' ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne kadar gereksiz bir durum yaa maç izlerken tabiki de stresten küfürler olur sende gitme oraya
acı biberin kg’su en ucuz 8.tl işi gücü derdi tasası yok bunların arpaları çok geliyor..
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