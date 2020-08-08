'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti kardeşinin cesediyle karşılaştı

Manavgat'ın Taşkesiği Mahallesi Arpatlı mevkisinde tek başına yaşayan ve bekar olan Adem Şevik, dün saat 21.00 sıralarında eve gelen ağabeyi Ali Şevik tarafından salonda hareketsiz halde bulundu. Ali Şevik'in yardım istediği mahalle muhtarı Hasan Sarıkaya'nın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adem Şevik'in birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Adem Şevik'in başında yara izi olduğu, sıcak hava sebebiyle cesedinin şiştiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Adem Şevik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'EVE GELDİĞİMDE SALONDA YATIYORDU'

Ağabeyi Ali Şevik, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, bir süre önce birlikte yaşadığı annesini dövdüğünü, bunun üzerine annesinin Konya'da yaşayan üvey kardeşlerinin yanına gittiğini söyledi. Kendisinin Sülek Mahallesi'nde yaşadığını anlatan Ali Şevik, "Bugün akşam saatlerinde bir işim vardı, köye geldim. Bu sırada kardeşime de 'ne yapıyor diye bir bakayım' dedim. Eve geldiğimde salonda yatıyordu. Hemen muhtarı aradım" dedi.