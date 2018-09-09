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Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı.

Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...

Önce ev sonra havuz yaptı

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Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir ev inşa etti.
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Evinin balkonunu daha sonra havuza çeviren adam hiçbir masraf yapmadan harikalar yarattı.
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İşte genç adamın inşa ettiği ev ve havuzun yapım aşamaları.
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youtube ev havuz Tube Unique Wildernes

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