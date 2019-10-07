HABER

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ilginç olay, görenleri, duyanları şaşırttı.

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ilginç olay, görenleri, duyanları şaşırttı. Komşusunun kavun tezgahına gizlice giren bir kişi elindeki bıçakla yüzlerce kavunu deldi. Kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen çiftçi, gerçeği iş yerine sonradan koyduğu güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince anladı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu - İstanbul yolu üzerinde Çorlu Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde yetiştirdiği kavunları yol kenarına kurduğu tezgahta satışa sunan bölgedeki çok sayıda çiftçiden biri olan Ferit Üren, hemen her gün tezgahındaki kavunlarının delinmesi nedeniyle kavun tezgahına kamera yerleştirdi. Aylarca devam eden olayda ilk olarak kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen Ferit Üren, süreklilik arz eden durumun hayvan işi olmadığını düşününce tezgahına güvenlik kamerası yerleştirdi ve kavunları delenin arkadaşım dediği yan tezgahın çalışanı olduğunu gördü.
Yaşananları aktaran çiftçi Ferit Üren, “İnsan doğrar gibi kavunlarımızı uzun zamandan beri doğruyorlardı. Biz ilk başta fare olarak düşündük ama incelediğimizde fare olmadığını, bilerek sert bir cisimle delindiğini fark ettik. Şu ana kadar bir buçuk tona yakın bir kavun kaybımız oldu. Bir türlü tespit edemeyince kamera koymak zorunda kaldık. Kamera koyduğumuzda yan taraftaki tezgahta çalışan arkadaşımız dediğimiz insanın sabah erken saatlerde gelip kavunları deldiğini gördük. En son yaptığında tam 154 tane kavunumuzu delmişti. Bundan sonrası Allah ile onun arasında kalmış bir şey” dedi.
Sürecin geçen seneden beri devam ettiğini de aktaran Üren, “Bunlar geçen seneden beri devam ediyordu. Geçen sene de bir traktör römorku dolusu kavunumuz 15 gün içinde hiç oldu. Biz hep fare diye düşündük ama fare değil iki ayaklı farenin olduğunu gördük. Bize geçen seneden bu yana yaklaşık 10 bin liralık bir zarar verdi” diye konuştu.
Görüntüleri gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Üren, “Biz arkadaşımız diyorduk fakat niyeti farklıymış bilemedik” şeklinde konuştu.

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandıBalıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul’da elektronik sigara operasyonuİstanbul’da elektronik sigara operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.