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Ne yaptılarsa Çağatay Ulusoy’a beğendiremediler! Yalı Çapkını başlamadan bitti

28.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir sektörde söylentisi kulaktan kulağa yayılan Yalı Çapkını dizisi başlamadan bitti. Başrol için Çağatay Ulusoy ile el sıkışılmış olsa da başarılı oyuncu bir türlü senaryoyu beğenemedi. Geçtiğimiz aylarda senaryoyu ilk okuduğunda beğenmeyip geri gönderen Çağatay Ulusoy, dizinin değişiklik yapılmış halini de beğenmeyerek geri çevirdi.

Ne yaptılarsa Çağatay Ulusoy’a beğendiremediler! Yalı Çapkını başlamadan bitti

Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda gibi dizilerin yapımcı firması OGM Pictures bir süredir Yalı Çapkını adlı dizinin ön hazırlıkları için çalışma içindeydi. 2022 yılında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin başrolü için Çağatay Ulusoy ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak Çağatay Ulusoy senaryo kendisine ilk geldiğinde beğenmemiş ve bazı değişiklikler yapılmasını istemişti.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ RAFA KALKTI

Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı haberine göre; Çağatay Ulusoy bu dizinin hikayesini beğenmedi ve veto etti. Oyuncunun bu tavrı sonrasında ise OGM Pictures, Yalı Çapkını dizisini rafa kaldırdı. Dizinin iptal edilmesi ile birlikte tüm hazırlıklar da boşa gitmiş oldu.

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Senaryoda yaşanan sorunlar nedeniyle gelişen bu durum sonrasında yapımcı ile Çağatay Ulusoy arasında yeni bir dizi projesi için anlaşma sağlandı.

Yalı Çapkını dizisi olmayacak ama Süslü Korkuluk isimli bir başka dizi için hazırlıklara başlandı. Yönetmen Cem Karcı’nın yöneteceği dizinin tv8 ekranında izleyicilerle buluşması bekleniyor.


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Çağatay Ulusoy
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