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Ne yaptılarsa kurtaramadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kanala uçan aracın sürücüsünü kurtarmak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kanala uçan aracın sürücüsünü kurtarmak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Sıkıştığı yerden çıkarılan kadın sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Zehra Karahan yönetimindeki 38 ZD 202 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Zehra Karahan’a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Karahan, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtan çıkarılan çocuk oto koltuğu ise görenlerin yüreğini burktu. İtfaiyenin yardımı ile kanaldan çıkarılan Karahan’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kanala uçan araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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