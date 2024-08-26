Ne yaptılarsa uyanmadı, gözlerini en sonunda polise açtı

İzmit Doğu Kışla mevkiinde 70 numaralı otobüse yolcu olarak binen bir kişi iddiaya göre alkolün etkisiyle koltukta sızdı. Genç adam otobüstekilerin tüm çabasına rağmen uyanmayınca devreye polis girdi.

KOMİK ANLARI BAŞKA BİR YOLCU KAYDA ALDI

Polis ile uyuyakalan yolcu arasında komik bir diyalog geçti. O anları otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Otobüse gelen polis, "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım." sözleriyle uyandırdı. Polisin genç adamı, sağlık ekiplerine teslim etti.