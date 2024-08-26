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  4. Ne yaptılarsa uyanmadı, gözlerini en sonunda polise açtı

Ne yaptılarsa uyanmadı, gözlerini en sonunda polise açtı

26.08.2024 17:17
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.08.2024 17:17
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İzmit'teki bir yolcu otobüsüne binen ve oturduğu yerde uyuyakalan adam panik yarattı. Uyuyan genci kimse uyandıramadı, polis çağırıldı.

İzmit Doğu Kışla mevkiinde 70 numaralı otobüse yolcu olarak binen bir kişi iddiaya göre alkolün etkisiyle koltukta sızdı. Genç adam otobüstekilerin tüm çabasına rağmen uyanmayınca devreye polis girdi.

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KOMİK ANLARI BAŞKA BİR YOLCU KAYDA ALDI

Polis ile uyuyakalan yolcu arasında komik bir diyalog geçti. O anları otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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BEDAVA HİZMET YOK

Otobüse gelen polis, "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım." sözleriyle uyandırdı. Polisin genç adamı, sağlık ekiplerine teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmit otobüs
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