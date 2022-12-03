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'Ne yaptın Asuman!' 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

03.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 yılında başladığı müzik kariyerine birçok şarkı sığdıran ünlü şarkıcı Mirkelam, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Mirkalam'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

'Ne yaptın Asuman!' 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Tavla ve Asuman Pansuman gibi şarkılarla 2000'lerin başında fırtına gibi esen Mirkelam, yıllar sonra ortaya çıktı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcıyı görenler hayret etti.

Aslen Urfalı olan Mirkelam, avukat bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası boşandıktan sonra İstanbul'a taşınan Mirkelam'ı, anne ve anneannesi büyüttü.

'Ne yaptın Asuman!' 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Fenerbahçe Lisesi'ni bitiren Mirkelam, lisans eğitimini jeofizik mühendisliği üzerine yaptı ancak içindeki müzik aşkı tükenmek bilmedi. Saint Joseph Lisesi'nin orkestrasında çalan Mirkelam, Nazan Öncel'e geri vokallik yaptı.

'Ne yaptın Asuman!' 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

1994 yılında radyo programcısı olan ünlü şarkıcı, kendi adını verdiği ilk albümüyle müzikseverlerle tanıştı.

'Ne yaptın Asuman!' 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Aşkımsın, Elma Değil Ayva, Unutulmaz ve Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Mirkelam, müzik kariyerini halen sürdürüyor.

2000'lerin starıydı! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Mirkelam'ı görenler 56 yaşında olduğunu duyunca şaşkına döndü.

2000'lerin starıydı! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Takipçileri, ''Babamla aynı yaşta olduğuna inanamıyorum'' ve ''Yıllar resmen size değmeden geçmiş'' gibi yorumlarda bulundu.

2000'lerin starıydı! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten Mirkelam, 2003 yılında bir evlilik gerçekleştirmişti ancak aradığı mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

2000'lerin starıydı! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

2000'lerin starıydı! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı


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