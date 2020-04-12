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Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

Avcılar’da ortaokul öğretmeni Aynur N. S., evinde kalorifer borusuna bağlı iple asılı bulundu. Polisin, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kadının intihar etmiş olduğu üzerinde durduğu öğrenildi.

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Olay, dün gece Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomasyon şirketinin ortaklarından Arif S., iş seyahati nedeniyle bulunduğu Kırşehir’den defalarca aramasına rağmen eşine ulaşamadı.

PENCEREDEN BAKIP POLİSE HABER VERDİLER

Arif S., bunun üzerine oturdukları sitenin güvenlik görevlisinden evlerini kontrol etmelerini istedi. Giriş katındaki evin ışıklarının açık olduğunu gören görevli, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca karşı dairelerden birinden içeriye bakmalarını istedi. Dışarıdan pencereden bakıldığında ise, kadının kalorifer borusuna bağlanmış ipte asılı olduğu görüldü ve hemen polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Sevk edilen ekipler bir ortaokulda öğretmen olduğu belirlenen Aynur N. S.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde çalışma başlatan olay yeri inceleme ekiplerinin, pskololojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durduğu, olayı çok yönlü soruşturduğu öğrenildi. Bu arada olayı duyunca gelen bir kadın gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Aynur N. S. öğretmen

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