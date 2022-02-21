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Ne yaptın Madonna? Tepki yağıyor

21.02.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna yaptığı filtrelerle kendini resmen 16 yaşına döndürdü. 63 yaşındaki Madonna'nın son paylaşımındaki görüntüsü herkesi şoke etti. Pop müziğin kraliçesini görenler "Ne yaptın?" diyerek tepki gösterdi.

Ne yaptın Madonna? Tepki yağıyor

'Pop müziğin kraliçesi' lakaplı Madonna, sosyal medya fotoğraflarına yaptığı rötuşlar ve filtrelerle gündeme geliyor. Olduğundan genç gösteren fotoğraflar zaman zaman eleştiriliyor.

Ancak Madonna'nın son paylaşımındaki fotoğrafları, onu neredeyse 16 yaşında gösterdiği için bu defa daha büyük tepki aldı.

Madonna'nın "Film çekmeye çalışıyorum. Çok zor" mesajıyla paylaştığı ve ünlü yıldızı kamera kullanırken de gösteren fotoğraflarda, Madonna'nın yaptığı işten çok kendi görüntüsü dikkat çekti.

Hayranları, Madonna'nın ergenlik dönemindeki bir kız gibi göründüğü fotoğraflarına tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Takipçileri, "Bu Madonna değil, bize gerçek yüzünü göster", "16 yaşındaki Madonna", "Filtre kullanmayı keser misin artık?", "Kendin ol!" benzeri yorumlar yazdı.

Madonna, bir süredir Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarına yoğun filtre uyguluyor. Bu fotoğrafları paparazzi fotoğraflarıyla kıyaslayan takipçileri, Madonna'ya sık sık daha doğal olması çağrısı yapıyor.

sdd
Bu çağrılara Madonna'dan henüz bir yanıt gelmedi.

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