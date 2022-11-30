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Ne yaptıysanız bir türlü geçmediyse dikkat: Geri dönüşü olmayabilir!

30.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gündemden düşmeyen geçmeyen öksürük, uzun süren burun tıkanıklığı, sürekli tekrarlayan grip gibi hastalıklar insanların üzerine kabus gibi çöktü. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtileri olan bu durum genellikle bal, sıcak içecekler ve vitamin takviyesi ile geçmesi beklenir. Daha zorlu durumlarda doktora gitmek tercih edilir. Uzun süren hastalık, başka hastalıkların görünmemesine neden olabilir.

Ne yaptıysanız bir türlü geçmediyse dikkat: Geri dönüşü olmayabilir!

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklı hastalıklar gündemden düşmüyor. Geniz akıntısı, boğaz ağrısı, geçmeyen öksürük ve burun tıkanıklığı neredeyse herkesin şikayet ettiği bir hale geldi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu belirtilerin nazofarenks kanseri olabileceğinin altını çizdi. Nazofarenks kanseri belirtilerinin başlangıçta üst solunum yolu enfeksiyonu veya kronik burun tıkanıklığı gibi daha sık görülen hastalıkların belirtilerine benzerlik gösterebileceğini dile getirdi.

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NAZOFARENKS KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nazofarenks kanserinde en sık görülen semptomların boyun bölgesindeki lenf bezlerinde şişkinlik, burun tıkanıklığı, kulakta çınlama, ağırlıklı olarak tek taraflı görülen işitme kaybı, inatçı tedaviye rağmen düzelmeyen kulak enfeksiyonu, boğaz ağrısı, baş ağrısı, tükürükte kan görülmesi ve burun kanaması olduğunu paylaşan Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, “Nazofarenks kanseri erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. EBV virüsü en sık etken olmak ile beraber, ek olarak sigara kullanımı, tuzlanmış ve salamura yiyeceklerin sık tüketimi ve genetik faktörler nazofarenks kanserinin oluşumunda rol oynayarak genç ve ileri yaşta iki kez görülme oranları pik yapar” dedi.

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TÜTÜN KULLANIMI KANSERİ TETİKLİYOR

Türkiye gibi tütün kullanımının yaygın olduğu toplumlarda görülen bir kanser türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, “Hastalığın erken evrede belirti vermemesi erken teşhis ve tedavi açısından olumsuz bir durum oluşturabilir. Boyunda şişlik, burun tıkanıklığı, burun kanaması, özellikle tek taraflı tedaviye cevap vermeyen işitme kaybı varlığında dahi en yakın sağlık merkezindeki Kulak Burun Boğaz Hastalıkları doktoruna başvurarak gerekli kontroller yaptırılmalı” diye konuştu.

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BOYUNDAKİ ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Nazofarenks kanseri tanısı için öncelikle hastanın ayrıntılı tıbbi hikayesi alınması, varsa semptomlarının sorgulanması, kanser için belirlenen risk faktörlerini taşıyıp taşımadığının araştırılması gerektiğini vurguladı. Nazofarenks kanseri için muayenede boyun bölgesinde ele gelen şişkinliklerin olması da harekete geçirici olabileceğini belirtti.


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burun tıkanıklığı öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu

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