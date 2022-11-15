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Ne yaptıysanız kurtulamadığınız can sıkıcı siğiller için reçete belli! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

15.11.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siğiller, hayatın bir döneminde genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkarak insanın canını sıkar. Geldi mi gitmek bilmeyen siğiller, aslında bağışıklık sisteminizin zayıfladığını işaret eder. Siğillerden kurtulmak için harekete geçmeden önce bağışıklık sisteminizi de güçlendirmenin yollarını bulmalısınız. Çünkü, zayıflamış bağışıklık sistemi olanlar papilloma virüsüne karşı açık olurlar. Bu da siğillerin oluşmasına neden olur.

Ne yaptıysanız kurtulamadığınız can sıkıcı siğiller için reçete belli! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Siğillerden kurtulmak istiyorsanız öncellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeniz gerekiyor. Kısaca, zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa papilloma virüsüne karşı duyarlı olursunuz. Bu virüs cilt hücrelerinin büyümesine ve siğillerin gelişmesine neden olur.

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SİĞİL NEDİR?

Derinin üst tabakasında ortaya çıkan siğiller, Human Papilloma Virüs- HPV olarak bilinen bir virüsün oluşturduğu enfeksiyonlardır. Sıklıkla el ve ayak parmaklarında ortaya çıksa da siğiller vücudun herhangi bir yerinde bulunabilir hatta yayılabilirler. Siğil oluştuğunda kişisel eşyalarınızı paylaşmamalısınız veya siğili olan birinden kıyafet, makyaj malzemesi gibi eşyalar kullanmamalısınız.

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3000 YILLIK MUMYALARDA BİLE VAR!

Genellikle zararsız olsalar da estetik olarak rahatsız edicidirler ve bazen ağrı, kaşıntı ya da kızarıklık gibi şikâyelere neden olurlar. HPV kaynaklı oluşan bu şişlikler 3000 yıllık mumyalarda bile görülmüş olup tarihi oldukça eskiye dayanan oluşumlardır.

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SİĞİL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Siğil genellikle zararsız ama rahatsız edicidir. Farklı siğil tedavileri olsa da öncelikle evde yapabileceğiniz doğal tedavileri deneyebilirsiniz.

SİĞİL İÇİN SARIMSAK VE LİMON TEDAVİSİ

Doğal antibiyotik sarımsak ile C vitamini deposu limon, birçok şeyde olduğu gibi siğiller üzerinde de etkilidir. Özellikle sarımsaktaki allisin maddesi nedeniyle antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle sarımsak yemek ve uygulamak siğil büyümesini engellemeye yardımcı olacaktır. Limondaki asit cildin pH seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Sarımsak gibi limon da mantar önleyici, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca limonun yara izleri üzerinde de olumlu etkisi vardır. Yara izleri daha az belirgin olacak ve daha hızlı iyileşecektir.

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NASIL YAPILIR?

  • 1 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • Bandaj (gerekirse).
  • Sarımsak karanfilini kalın bir macun elde edene kadar ezin. Daha sonra bu macunu yarım limonun suyuyla karıştırın.
  • Malzemelerin biraz yapışkan olması için birkaç dakika bekleyin ve ardından karışımı doğrudan siğil üzerine uygulayın.
  • Etkilenen bölgeyi tamamen kapattığınızdan emin olun, ardından karışımın gece boyunca çalışabilmesi için etrafına küçük bir bandaj uygulayın.
  • Ertesi gün cildinizi bol su ile yıkayın ve iyice kurulayın.
  • Siğilin tamamen yok olana kadar bu tedaviyi her gece tekrarlayın. (Karar)


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