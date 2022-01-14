HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ne yarasa ne de vizon! Omicron hangi hayvandan bulaştı? Virüsün kökeni ortaya çıktı

Ne yarasa ne de vizon! Omicron hangi hayvandan bulaştı? Virüsün kökeni ortaya çıktı

14.01.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs dünya çapında endişe yaratmaya devam ediyor. Yeni varyant Omicron’un yayılma hızı karşısında şaşkına uğrayan bilim insanları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Omicron'un kökenini araştırmak için yapılan son çalışma önemli bilgiler ortaya çıkardı. Omicron'un kökeni bilim insanlarına ters zoonoza dayanıyor.

Ne yarasa ne de vizon! Omicron hangi hayvandan bulaştı? Virüsün kökeni ortaya çıktı

Dünyada baskın varyant haline gelen Omicron'un kökenini bulmak, salgınla mücadelede büyük önem taşıyor.

Çin'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un ters zoonozun bir sonucu olduğunu gösterdi.

iStock-1355835750

Bilim insanları, koronavirüsün önceki varyantlarından 3 kat daha hızlı evrimleşen Omicron'un insan vücudunda gelişemeyeceğini, ancak bir farede ortaya çıkabileceğini gösterdi.

Buna göre, insanlar tarafından enfekte edilen bir farede koronavirüs, çok sayıda mutasyon biriktirdi ve bir yılın ardından insanlara geri sıçradı.

MUTASYONLARIN HIZI FARELERLE TUTARLI

Bilim insanları, ardından Omicron varyantındaki mutasyonların moleküler doğasının, insanlarda ilk tespit edildiğinde, koronavirüsün insanlarda evrimleştiği zamankiyle aynı olmadığını buldu.

pexels-pixabay-301448

Ancak mutasyonların, hayvanlarda, özellikle farelerde tutarlı bir şekilde gelişebileceği görüldü.

"FAREDEN İNSANLARA DÖNDÜ"

Çalışmanın yazarları, “Bulgularımız Omicron'un atası olan B.1.1 ailesinden iki virüsün pandemi sırasında (muhtemelen 2020'nin ortalarında) insanlardan farelere sıçradığı ve ters bir zoonotik olay yaşadığını kanıtlıyor. Bu virüsler, 2021'in sonlarında insanlara geri dönmeden önce bir farede bir yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli mutasyonlar biriktirerek insanlara geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Bu çayı içen doktor yüzü görmüyor!Bu çayı içen doktor yüzü görmüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Lise öğrencisi eve giremeyince gerçek ortaya çıktı! Annesi başından vurulmuş halde bulundu

Lise öğrencisi eve giremeyince gerçek ortaya çıktı! Annesi başından vurulmuş halde bulundu

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Seyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralı

Seyir halindeki minibüste neye uğradıklarını şaşırdılar! 1'i ağır 5 yaralı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.