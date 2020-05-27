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Ne yasak dinlediler, ne sosyal mesafe!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını umursamayan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan bir grup, dışarıya çıkıp halay çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup sokağa çıkarak halay çekti. Yasağa uymayan grup ayrıca sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı. Bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde 20 yaş altı başka bir grubun da sokakta top oynadığı görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan vatandaş, duruma tepki gösterdi.


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