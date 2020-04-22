HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ne yasakları, ne de sosyal mesafeyi umursadılar!

Ne yasakları, ne de sosyal mesafeyi umursadılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve Ramazan dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler sokakları doldurdu.

Şanlıurfa’da yarından itibaren 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan öncesi insanlar sokaklara akın ederek son hazırlıklarını yapmaya başladı. Pazar ve marketlere giden vatandaşlar, 4 gün boyunca kendilerine yetecek kadar malzeme almaya çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri, insanların yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Alışverişlerini yapan vatandaşlar, ellerinde poşetlerle evlerinin yolunu tuttu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Koronaya yakalanan genç kadının ’karantina odası’ şaşkınlığıKoronaya yakalanan genç kadının ’karantina odası’ şaşkınlığı
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Koronayı yenen gencin anlattıkları dehşete düşürdü

Koronayı yenen gencin anlattıkları dehşete düşürdü

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Korkutan açıklama: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den 23 Nisan için 100'üncü Yıl Marşı

İBB'den 23 Nisan için 100'üncü Yıl Marşı

Her gece ölen karısının resmine sarılıp uyuyan adama bakıcısından duygulandıran hediye

Ölen karısının resmine bakarak uyuyan adama duygusal hediye

Koronaya yakalanan genç kadının ’karantina odası’ şaşkınlığı

Koronaya yakalanan genç kadının ’karantina odası’ şaşkınlığı

Anneannesi dışarı çıkmak isteyince böyle engelledi

Anneannesi dışarı çıkmak isteyince böyle engelledi

Salda Gölü'nün kumları, eski yerine alınıyor

Salda Gölü'nün kumları, eski yerine alınıyor

Teke Deresi, kirlilikten beyaz akıyor

O köyde tarım durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.