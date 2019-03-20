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"Ne yürüyecek yolumuz ne de verecek oyumuz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Kandil'den emir alanlarla 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenlerle 'ülkemizin beka sorunu yok' diyenlerle bizim ne yürüyecek yolumuz ne de onlara verecek oyumuz var"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kandil'den emir alanlarla, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenlerle, 'ülkemizin beka sorunu yok' diyenlerle bizim ne yürüyecek yolumuz var ne de onlara verecek oyumuz var." dedi.

Arslan, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Hak-İş Konfederasyonu Samsun İl Temsilcileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Antalya ve İstanbul'da nevruz toplantıları yapacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için uğraşan anlayışın, yerel seçimleri referanduma dönüştürmek istediğini belirten Arslan, "Bizim böyle bir referandumun, 'Tayyip Erdoğan kaybetsin' diyenlerin yanında saf tutmamız söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Mahmut Arslan, herhangi bir siyasi parti üyesi olmadığını aktararak, "Bir partinin yöneticisi de değilim, adayı da değilim ama ben ülkemi seviyorum. Ülkemin birliğini, bütünlüğünü, geleceğini kendi geleceğimden önde tutuyorum. Kandil'den emir alanlarla, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenlerle, 'ülkemizin beka sorunu yok' diyenlerle bizim ne yürüyecek yolumuz var ne de onlara verecek oyumuz var." diye konuştu.

Sendika üyelerinden mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oylarımızı kullanacağız, milli iradeye sahip çıkacağız, sandığa gideceğiz ve ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız. Sandığa gitmezsek kaybederiz. O yüzden ben 31 Mart yerel seçimlerinin Samsunumuza, ilçelerimize ve bütün milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim yapacak daha çok işimiz var, Türkiye'nin istikrarına ihtiyacımız var. Çözülecek sorunlarımız var. Bu sorunlarımızın çözümü için de istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacımız var."

Toplantıya, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve sendika üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Samsun

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