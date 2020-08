Ne zaman COVID-19 aşısı olabileceğiz?

Ancak bu aşının güvenilirliğine dair şüpheler var. Peki, diğer ülkelerdeki çalışmalar hangi aşamada? Geniş kitleler ne zaman aşı olmaya başlayabilecek?Dünya genelinde siyasetçisinden bilim insanına kadar birçok yetkili, COVID-19 aşısının ne zaman hazır olacağına dair birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunuyor. Aslında bu sorunun cevabı, "hazır" kelimesinin ne anlama geldiğine ve kim için sorulduğuna göre değişiyor.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin geliştirdiği bir koronavirüs aşısını tescil ettiğini duyurdu.

Aşının iki aydan kısa bir süre insanlar üzerinde denenmiş olması ve henüz nihai denemelerinin tamamlanmaması ise endişeleri beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, bu gerekçelere dayanarak aşının erken tescil edildiği yönünde eleştirilerini dile getirdi. Ancak Rus holding Sistema, yıl sonuna kadar aşının seri üretimine başlamayı ümit ettiğini açıkladı.

Bir aşının işe yaradığını ne zaman anlayacağız?

Şu an dünya genelinde gelişmiş klinik denemelerini sürdüren bazı ilaç üreticisi şirketler var. Her biri, on binlerce katılımcıyla bu deneyleri gerçekleştiriyor. Söz konusu şirketlerin sayısı 10'u geçmiyor. İçlerinden bazıları, geliştirdikleri aşıların işe yarayıp yaramadığını ve güvenli olup olmadığını bu yıl sonuna kadar anlamayı umuyor.