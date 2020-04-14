Ne zaman normale döneceğiz? İtalyan virolog cevap verdi

NTV'nin sorularını yanıtlayan Capua koronavirüs salgını hakkında bilinmeyenleri cevapladı.

SORU: Bu tip koronavirüsün tıpkı SARS gibi çeşitli nedenlerden, örneğin iklim koşullarından ötürü etkisini yitireceği yönünde görüşler var. Virüsün mutasyon geçirme ihtimalini de gözönüne alırsak, bizi yakın gelecekte neler bekliyor? Salgın bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek? Ne zaman normale dönebiliriz sizce?

CEVAP: Ben şahsen, virüsün yok olacağını düşünmüyorum. Yani, SARS gibi davranacağını düşünmüyorum. SARS, o dönemin Hong Konglu ve Çinli yetkililerinin yanı sıra etkilenen diğer ülkelerin çok sert tedbirleriyle durdurulabilmişti. COVID-19 ise o noktayı çoktan geçmiş durumda. Birçok ülkede dolaşım halinde. Yok olmayacak. Eğer virüs yaz aylarında yok olursa, inanın bu bir ilk olacaktır. Biz bu virüsü sadece dört aydır tanıyoruz. Birçok sürprizi olabilir. Ancak tecrübelerime göre, virüsün yok olması son derece zor. Etrafta dolaşmaya ve sorun çıkartmaya devam edecek. Ancak ve sadece; kuralları uygulayabilirsek ve hastaneler donanımlı şekilde her hastaya yetecek kadar iyi çalışırsa işte o zaman bu virüs diğer influenza virüsleri gibi, tedavi edilebilen bir hale gelebilecektir. Yani birkaç yıl süreyle tehlikeli olsalar da alınan önlemler sayesinde süre kazanılacak ve daha etkin tedavi yöntemleri bulunacaktır.

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