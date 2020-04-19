Ne zaman normale dönülecek? Tarihler konuşulmaya başlandı, her il için farklı uygulama

Koronavirüs tüm dünyayı etkisini alırken, adeta hayat da durdu. Pek çok ülkede sokağa çıkma yasakları ve OHAL'ler ilan edilirken, Türkiye'de de iki hafta sonudur sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
ÖLÜ SAYISI 1890'A YÜKSELDİ, VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
1.890 ölüm ve 82.329 vaka sayısının görüldüğü ülkemizde alınan önlemler yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada "Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var." ifadelerini kullandı.
'PİK' NOKTASINA YAKLAŞILDI
Koronavirüsün Türkiye'de 'pik' noktasına ne zaman ulaşacağı yönündeki soruna yanıt veren Bakan Koca, "Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz." derken, normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı.
KRİTİK TARİH RAMAZAN BAYRAMI
Yetkililer, önümüzdeki haftaların çok kritik olduğunu, tedbirlere uyulması takdirde kritik tarih olarak Ramazan Bayramı'nı işaret ediyor.
HER İLİN NORMALLEŞME TARİHİ FARKLI OLACAK
Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan ve "Her ilin normali farklı olacak" başlıklı Nuray Babacan imzalı haberine göre, salgında her ilin 'pik' noktasının farklı tarihlerde olması bekleniyor. Son verilere göre İstanbul'da yavaş yavaş yatay seyre gelinirken, Ankara ve İzmir için henüz bu durum gözlenmiyor.
Bu noktada yetkililerin normalleşme için her il için farklı tarihte farklı uygulamaları hayata geçirmesi beklenirken, elde edilecek yeni verilere göre Bilim Kurulu yeni önerilerde bulunabilecek.