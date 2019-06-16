"Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim zarfın içerisindeki dört pusulaya hiç itirazımız olmadı. Girdik kabine ve o pusulaları zarfın içerisine biz attık. Zarfın içerisindeki oylar masum. Ne zaman bunlar masanın üzerine çıktılar ve tasnif edildiler o zaman hile başladı. O zaman çalma çırpma başladı." dedi.

İstanbul Kuruyemişçiler Odası'nın Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Merkezi’nde düzenlediği kahvaltı programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin 31 Mart seçimlerinde kendilerine yüzde 52 oyla verdiği mesajı aldıklarını söyledi.

Muhalefetin haksız ve mesnetsiz şekilde kendilerine yüklendiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Arkadaş, Binali ağabeyin 250 oyunu almış ve sıfır diye yazmış. Esnaf odası başkanları, muhtarlarımız var aranızda 250 oyunuzu rakibinize yazsınlar bakın bakalım kıyamet kopuyor mu kopmuyor mu? Bir tane iki tane değil, yüze yakın sandıkta Binali Bey'in 250 oyunu, 270 oyunu, 90 oyunu, 60 oyunu rakip adaylara yazacaklar biz ses çıkarmayacağız. Ancak itirazla 29 binken oyların yüzde 10'unu açtırabildik. Fark 13 bine düştü. 29 binden 13 bine Binali Beyin lehine düşüyor da 29 binden 46 bine Ekrem İmamoğlu'nun lehine niye çıkmıyor acaba? Bunu soruyorum."