Nebahat Çehre: Canan Karatay'dan özür diliyorum

11 sene önce Paris’te germe operasyonu yaptırdım, iki sene sonra yüzümde tekrar çizgilerim çıkmaya başladı. Bizim genetiğimiz böyle aile olarak. Doktora gittim, ‘Neden böyle oldu?’ diye sordum. O da ‘Maalesef elastiki bir cilde sahip olmadığınız için iiki sene gider zaten. Bırakın zaten güzel kadınsınız, siz böyle yaşayın’ dedi. Tekrar yapmadı, o günden sonra da bir şey yaptırmadım. Estetik korkuttuğum bir şey, o yüzden düşünmüyorum. Sadece botoks yaptırıyorum.