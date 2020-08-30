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Nebahat Çehre: Kendimden bıktım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Çehre, "Yeni bir projede olacak mısınız?" sorusuna "Bambaşka bir karakterle ekranlara dönmek istiyorum. Çünkü ben de kendimden bıktım" dedi.

Nebahat Çehre: Kendimden bıktım

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün modacı Rufat İsmayil ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Çehre, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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"BİR KADIN HER ZAMAN ŞIK OLMALI"

Moda sektörüne giriş yapan Nebahat Çehre, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Birçok kişiden 'Neden yapmıyorsun?' sorusunu duydum. Biz de böyle bir projeye giriştik. Üzerimdeki kıyafet bizim tasarımımız. Genellikle bu tarz koleksiyon olacak. Benim için, bir kadın yürüyüş yaparken de şık olmalı. Ben de çalışmalar yaptıkça koleksiyonumu genişletebilirim.

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Pandemi süreci boyunca sık sık yürüyüş yaptığını söyleyen 76 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin "Yeni bir projede olacak mısınız?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"KENDİMDEN BIKTIM"

Bambaşka bir karakterle ekranlara dönmek istiyorum. Çünkü ben de kendimden bıktım. Farklı bir karakter olursa ekranlara dönmek isterim.

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