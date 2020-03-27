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Nebahat Çehre'nin koronavirüsten korunma formülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını giderek büyüyor. Evlerine kapanan ünlü isimler de hem bağışıklık sistemine dikkat ediyor hem de evlerinden çıkmıyorlar.

Nebahat Çehre'nin koronavirüsten korunma formülü

Nebahat Çehre, bol su içip evini de sirkeli suyla temizleyerek koronavirüse karşı önlem aldığını açıkladı.

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nebahat çehre, koronavirüs,

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