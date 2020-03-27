Nebahat Çehre'nin koronavirüsten korunma formülü

Nebahat \u00c7ehre, bol su i\u00e7ip evini de sirkeli suyla temizleyerek koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6nlem ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekmi\u015fti! Polis, k\u00f6t\u00fc davrand\u0131\u011f\u0131 ya\u015fl\u0131 adamdan \u00f6z\u00fcr dilediRammstein grubunun vokalisti koronavir\u00fcse yakaland\u0131\u0130\u015fte Benim Stilim'de \u00fcnlenmi\u015fti! Evrim ge\u00e7irdi
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