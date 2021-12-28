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Nebati: BDDK daha seri şekilde suç duyurusunda bulunmalı

28.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 20 Aralık'ın bir milat olduğunu, o gece kamu bankalarının devreye girmediğini söyledi.

Nebati: BDDK daha seri şekilde suç duyurusunda bulunmalı

Nebati, BDDK'nın daha sıkı şekilde suç duyurusunda bulunması gerektiğini de savundu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam katıldığı A Haber – A Para ortak yayınında döviz endeksli TL mevduatı ile yeni ekonomine modeline ilişkin açıklamalar yaptı. "Bize kur saldırısında bulunamıyorlardı. Son çareleri vardı, içerideki bireyselleri harp tekniğiyle manipüle etmekti ona da biz izin vermedik" diyen Nebati, algı operasyonlarının 20 Aralık'ta çöktüğünü savundu. Sosyal medyada "konuşulan bir şeyi sağından solundan kırpıp bir cümleyi çıkarıp iki kelime üzerinden toplumu yönetmeye çalıştıklarını" söyleyen Nebati, algı operasyonlarını sürdürülebilirliği olmadığını ifade etti.

Borsa İstanbul'ın dünyanın en şeffaf kurumları arasında birinci sırada ve TÜİK'in de her an denetlenebilen şeffaf bir kurum olduğunu ifade eden Nebati, "Kurumlarımızı yıpratmak için her şeyi yapıyorlar. Serbest piyasa ekonomisine yüzde 100 bağlıyız. 550 bin kalemde fiyat alıyor. Ayda 3-4 defa piyasadan fiyat alıyor. Buna müdahil olmanız buranın rakamlarıyla oynamak için deli olmak lazım. Hiçbir TÜİK başkanı böyle bir şeye cesaret edemez. Ya da Merkez Bankamız. Merkez Bankası şeffaftır" dedi.

"20 Aralık bir milat"

Sözlerini "Serbest piyasa ekonomisi demek birilerinin istediği gibi at koşturması demek değildir" şeklinde sürdüren Nebati, 20 Aralık'ın bir milat olduğu değerlendirmesini yaptı. 20 Aralık gecesidolar satılmadığını ve kamu bankalarının devreye girmediğini kaydeden Nebati, bireysel satıcıların birbiriyle yarıştıklarını söyledi.

Ekonomiye yeni bir araç geldiği haberini de veren Nebati, bunun adının da proje kredileri olduğunu belirtti. Nebati, "Bir banka vermiş olduğu bireysel krediyi eğer verdikten sonra takip etme gibi bir dürtüsü varsa bundan sonra bizim belirlediğimiz alanlarda gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini sağlayacak imkanı vereceğiz. Proje odaklı olacak. Al parayı istediğin gibi kullan, git dolara keyfini sür" şeklinde konuştu.

"BDDK daha seri hareket etmeli"

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) daha sıkı şekilde davalar açması gerektiğini savunan Nebati, şunları söyledi:

"BDDK'nın seri şekilde hareket etmesini beklerim ben. Anında yanıltıcı, spekülatif davalar açılması lazım. Suç duyurularında daha sıkı şekilde bulunması lazım. Kimsenin küçük yatırımcıların kaderiyle oynama hakkı yoktur. Nureddin Nebati'nin karnı temiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 19 yıldır hiçbir vatandaşını yanıltmadı. Büyük yatırımcılara haber verdiler diye hiç konuşmasınlar. Utanmadan 40 milyar getirildi diyorlar. Bunu kanıtlaması lazım. Ya da niyeti farklı."

Nebati, piyasada bozdurulan döviz miktarına ilişkin de "Cuma günü Cumhurbaşkanımız ortak yayında ifade ettiler. 23,8 milyar TL diye ifade etti. Şimdi 38 milyar TL arttı. Bireyler dövizlerini patır patır bozduruyorlar" dedi.

DW,ANKA/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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