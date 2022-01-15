HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı

Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı

15.01.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla buluştu. Düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi. Nebati, "Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi" ifadelerini kullandı.

Nebati, enflasyon hakkında da açıklamalarda bulundu. "Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir baş belasıdır. Onun için bizim de attığımız adımlar var. Küresel ekonominin patinaj çektiği hatta geriye gittiği bir dönemde biz Türkiye olarak sapasağlam yolumuza devam ediyoruz. Dünya 2020 yılında 3,1 küçüldü. Türkiye 1,8 büyüdü. Türkiye bunu krizi fırsata çevirerek başardı" dedi.

"2023'te tek haneli enflasyonu göreceğiz"

Bakan Nebati, 2023'te tek haneli enflasyonun görüleceğini söyledi, "Üzerimizde bir kambur var; Aralık ayı. Ocak ayında da bir miktar enflasyonla karşı karşıyayız. Ancak bundan sonrası ilk çeyrekten sonraki değişimi hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Bu enflasyon sıkıntısını sadece biz değil bütün dünya hep birlikte 2022'de yaşayacak ve bunun üstesinden gelen bizler olacağız" ifadelerine yer verdi.

İhracat hedeflerine de değinen Nebati, "Bu yıl da 250 milyar doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız" dedi. Geçen yıl 225 milyar doları aşkın bir ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan, "20 Aralık akşamından sonra her şey değişti. Bundan sonra önünü gören attığı adımların sağlamlığıyla hareket eden, 2023 yılının da hedeflediği noktalara koşar adım gitmesini kanıtlayan bir döneme girdik. Başta sanayi üretim endeksimiz olmak üzere ihracatta rekorlar kırdık" dedi.

DHA / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdiBolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Meteoroloji’den yeni ‘soğuk hava’ uyarısı! Daha kuvvetli geliyor

Meteoroloji’den yeni ‘soğuk hava’ uyarısı! Daha kuvvetli geliyor

Tantunicide skandal görüntü! İş yeri çalışanı konuştu

Tantunicide skandal görüntü! İş yeri çalışanı konuştu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.