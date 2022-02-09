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Nebati’den Döviz Kuru ve Enflasyonla İlgili Vaatler

09.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra temaslarında yatırımcılara ve bankacılara, “döviz kurunu sabit tutma, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ülkeyi dolarizasyondan uzak tutma vaadinde bulunduğu” bildirildi

Nebati’den Döviz Kuru ve Enflasyonla İlgili Vaatler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra temaslarında yatırımcılara ve bankacılara, “döviz kurunu sabit tutma, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ülkeyi dolarizasyondan uzak tutma vaadinde bulunduğu” bildirildi.

Reuters haber ajansına göre İngiltere’nin başkenti Londra’da dün temaslarda bulunan Nebati ayrıca, “insanları yastık altı altınlarını liraya çevirmeye teşvik edecek yeni bir planın bu haftasonu açıklanabileceğini” söyledi. Bakan Nebati’nin turizm sektöründe bu yıl 34,5 milyar dolarlık bir gelirin beklendiğini dile getirdiği de kaydedildi.

Haberde, Bakan Nebati’nin düzenlediği toplantılara katılan BlueBay Asset isimli portföy yönetim şirketinden Tim Ash’in görüşlerine de yer verildi. Ash, “Bakan Nebati’nin enflasyonu 'büyük bir zorluk' olarak tanımladığını ve ellerindeki en büyük sorun olduğunu kabul ettiğini” söyledi.

Ajansa konuşan diğer yatırımcılar ise “Nebati’nin, enflasyonun yüzde 50’ye yaklaştığı bir dönemde, bu yıl lirayı sabit tutabilmek için ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarına ihtiyaç duyulabileceği sorularından kaçındığını” dile getirdi.

İsmini açıklamayan bir diğer yatırımcı ise, “Mesaj şu yöndeydi: Döviz kurunu sabit tutacağız ve bu da enflasyonun hızla düşmesine ve önümüzdeki yılın başlarında da tek haneli enflasyona ulaşmamıza yardımcı olacak" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Bakan Nebati toplantılarda ayrıca hükümetin son günlerde Abu Dabi, Suudi Arabistan ve İsrail ile çok verimli görüşmeler yaptığını ve swap hatlarıyla ilgili anlaşmaya varıldığını söyledi. Haberde Nebati'nin konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyi reddettiği de belirtildi.

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