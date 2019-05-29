"Nebe-Nas Bilgi Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Ensar Vakfı tarafından İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Nebe-Nas Kuran-ı Kerim'i Anlamaya Doğru Bilgi Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Genç Ensar organizasyonunda, Üsküdar Belediye Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Kuran'ı Kerim okundu, vakfın tanıtım filmi gösterildi.

Programda konuşan Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, yarışmayı, gençlere Hazreti Allah'ı daha çok sevdirmek, Kuran'ı Kerim'i anlamalarını ve Hazreti Peygamberi daha fazla tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kuran'ı okumanın ve anlamanın yaşı olmadığını, 7'den 70'e Kuran'ı Kerim'i okumanın ve anlamaya çalışmanın farz olduğunu aktaran Dilberoğlu, "Ölümden sonra hayata inananlar bu dünyada yaptıklarımız ve yaşadıklarımızla ilgili bir sınava gireceğiz. Esas sınavın da bu olduğunu düşünüyoruz. Allah hepimize Kuran'ı Kerim'i en güzel şekilde okumayı, anlamayı, o sınavdan geçebilmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.