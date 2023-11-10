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Nebi Hatipoğlu'nun ardından İYİ Parti'de bir istifa haberi daha! Durmuş Yılmaz sosyal medyadan duyurdu

10.11.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti eski milletvekili ve kurucusu Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

Nebi Hatipoğlu'nun ardından İYİ Parti'de bir istifa haberi daha! Durmuş Yılmaz sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Parti teşkilatlarında istifalar sürerken, İYİ Parti'de bir kritik istifa haberi daha geldi.

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Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, e-Devlet üzerinden parti üyeliğini sonlandırdığına dair bir görseli de paylaştı.

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AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

İYİ Parti’de hafta başında Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partiden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?

Durmuş Yılmaz 1947 yılında Uşak'ta Eşme Karacaömerli'de dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladıktan sonra lise eğitimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde tamamladı. Muğla'nın Ula ilçesinde harita ve kadastro teknisyeni olarak çalışırken Muğla Turgutreis Lisesinden normal lise diploması aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 3 sene hukuk öğrenimini gördü. 1970 yılında Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu devlet bursu sınavını kazanarak İngiltere'ye Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimini için gönderildi.

City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisans üstü eğitim gördü.

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Dış borç erteleme, döviz kurları ve döviz rezerv yönetimi alanlarında çalıştı. 1993 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü müdür yardımcısı, 1995 yılında Bankalararası Para Piyasası müdürü, 1996 yılında Ödemeler Dengesi müdürü, 1997 yılında Döviz Risk Yönetimi, Krediler, Döviz ve Efektif Piyasaları ile Açık Piyasa İşlemlerinden sorumlu Piyasalar Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcısı, 2002 yılında İşçi Dövizleri genel müdürü oldu. 7 Nisan 2003 tarihinde yapılan Banka Genel Kurulunda Banka Meclisi üyeliğine seçildi ve Mayıs 2003 - Nisan 2006 tarihleri arasında bu görevi sürdürdü.

18 Nisan 2006 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı. 2009 yılında Euromoney dergisi tarafından "Yılın Merkez Bankası Başkanı" seçildi. Bu görevini, görev süresinin bittiği 13 Nisan 2011 tarihine kadar sürdürdü. Nisan 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi baş danışmanlığı görevine atandı.

Millî Görüş kökenli olan Yılmaz MHP'den gelen teklif üzerine, 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı oldu ve seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde tekrar MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı olduysa da seçilemedi.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Partiden Ankara milletvekili seçildi. Deniz Baykal'ın en yaşlı üye olmasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle özür beyan etmesi üzerine ikinci en yaşlı üye olarak meclisin geçici başkanı oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Durmuş Yılmaz İYİ Parti istifa
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