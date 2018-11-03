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Nebiyan Dağı'nda sonbahar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bin 224 rakımlı olan Nebiyan Dağı, ormanı ve şelalesiyle ziyaretçilerine sonbahar renkleri içinde görsel şölen sunuyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırlarında yer alan ve "Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen Nebiyan Dağı, sonbaharda ziyaretçilerine renk cümbüşü yaşatıyor.

19 Mayıs ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı, 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edilmesinin ardından bölge insanının daha fazla ilgisini çekmeye başladı.

Şehir merkezinden kolaylıkla ulaşım sağlanan Nebiyan Dağı ve ormanlık alan, muhteşem manzaranın seyredilmesinin yanı sıra tırmanma, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş parkuru, foto safari gibi çeşitli sportif aktiviteler için de imkanlar sağlıyor.

Nebiyan Dağı'ndaki orman ve şelale, her mevsim bünyesinde farklı güzellikleri barındırırken, özellikle sonbaharda mevsimin bütün renklerini yansıttığı için fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs Nebiyan Dağı Samsun

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