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"Nebula" Sibirya'dan ödülle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Tarık Aktaş'ın yönettiği film, "Uluslararası Ateş Ruhu Festivali 2019"da "Silver Taiga" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu insanının bilgeliğini sergileyip dünyaya tanıtmayı amaçlayan "Nebula", Sibirya'da katıldığı film festivalinden ödül kazandı.

Bu yıl jüri başkanlığını ünlü yönetmen Lav
Diaz'ın üstlendiği "Uluslararası Ateş Ruhu Festivali 2019"a katılan yapım, "En İyi Uluslararası İlk Film" kategorisinde, festivalin ikinci büyük ödülü olan "Silver Taiga" ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Yapım Desteği fonunu alan filmin yönetmenliğini, genç yönetmen Tarık Aktaş üstlendi.

İnsanı ve insanın etrafını kuşatan tabiatla olan ilişkisini irdeleyen "Nebula", çocukken ölü bir at bulan Hay'ın, yetişkinliğine kadar doğa-insan uyumunu sorgulamasını konu ediniyor.

Filmde, Barış Mert Bilgi, Ali Yavuz Ilman, Ömer Bora, Serkan Aydın, Dilara Topuklular, Hasan Türker, Serkan Özsalgıncı ve Mümin Süren rol aldı.

Güneş Şekeroğlu'nun yapımcı, Barış Yıldırım'ın uygulayıcı yapımcı olduğu Hay Film yapımı Nebula'nın görüntü yönetmenliğini Necmettin Akdeniz, kurgusunu ise Osman Bayraktaroğlu gerçekleştirdi.

Film, daha önce 71. Locarno Film Festivali ile İstanbul Film Festivali'nden de ödülle ayrılmıştı.

Sibirya'nın Hantı-Mansiysk şehrinde gerçekleşen festivale, 20 kadar ülkeden yönetmenlerin yapımları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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