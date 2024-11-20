Nebulizatör nedir? Nebulizatör ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Teknolojinin ilerlemesi ile tıp alanında da birçok gelişme yaşanmış ve çeşitli cihazlar üretilerek hastalıkların tanı ve teşhis aşamalarında hız kazanılmıştır. Bu cihazlar sayesinde hastalığın en önemli kısmı olan erken tanı da mümkün olabilmektedir.

Nebulizatör nedir?

Nebulizatör genel olarak solunum ile ilgili problemleri iyileştirebilmek ya da belirtileri azalmak amacı ile kullanılan bir ilaç dağıtma mekanizması türüdür. Bu cihaz sayesinde sıvı ilaç, ince bir sis olarak dönüştürülür. Böylece hastanın solunum sistemine çok daha etkili bir şekilde ulaşabilmek mümkün olur.

Kronik obstrüktif ya da astım gibi rahatsızlıklarda çok sık kullanılan bir cihazdır. Solunum yolu ile ilgili yaşanan hastalıklarda ve solunum yetmezlikleri olan kişiler için en etkili tedavi yöntemlerinden biri olan nebulizasyon yönteminde kullanılır.

Nebulizatör ne işe yarar?

Solunum sisteminde yaşanan problemler çeşitli nebulizatör cihazları kullanılarak iyileştirilir. Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda farklı nebulizatör türleri kullanılır. Taşınabilir nebulizatörler ilaç alımı için kullanılabildiği gibi nefesi de yumuşatır.

Nebulizatör maskesi, nebulizatör cihazının içine konan basınçlı havayı hastanın solunum yollarına iletilmesini sağlamak için kullanılır. Hava hastanın solunum yollarına ulaşırken buhar haline gelir.

Nebulizatör nasıl kullanılır?

Yüksek bir hijyen gerektiren nebulizatör cihazı kullanılırken şu adımlar uygulanır:

Nebulizatör cihazı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilir.

Cihazın elektrik kablosunun sağlam olduğundan emin olunur ve kablo bir prize takılır.

Kullanılacak maske, ağızlık ve ilaç haznesi hazırlanır.

Enfeksiyon riskini azaltmak açısından, ilaç hazırlığı öncesinde eller sabun ve suyla iyice yıkanır.

Doktorun reçete ettiği ilaç, gerekli ölçülerde nebulizatör haznesine koyulur.

İlaç haznesi cihazın hortumuna bağlanır.

Hortumun diğer ucu nebulizatör cihazına takılır.

Uygun bir maske veya ağızlık yerleştirilir.

Nebulizatör cihazı açılır ve yüze takılan maske veya ağızlık aracılığıyla normal bir şekilde nefes alınıp verilir.

İlaç haznesindeki sıvı tamamen bitince işlem tamamlanır.

Kullanım sırasında tüm ilacın ciğerlere dolmasını sağlamak önemlidir. İşlem sonrasında da ağızdan ya da burundan nefes verilir.