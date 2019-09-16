OSMAN AKÇA - Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Necati Tezcan, ilerlemiş yaşına rağmen bir kilometre uzaklıktaki semt pazarında satılamayacak durumdaki sebze ve meyveleri toplayarak yolunu gözleyen hayvanlarını besliyor.

Menteşe ilçesinde oğluyla tek katlı evlerinde yaşamını sürdüren Tezcan, evinin bahçesinde 10 kedi, 15 tavşan ve 15 tavuk besliyor.

Çevresinde hayvanlara duyduğu sevgiyle bilinen Tezcan, hayvanlarının aç kalmaması için her gün aynı saatte "iyilik yolculuğu"na çıkıyor.

Necati dede, ilerlemiş yaşına rağmen "Hayvanlarım aç kalmasın" diyerek akşam saatlerinde sepetiyle semt pazarının yolunu tutuyor. Evinden 1 kilometre uzaklıktaki pazar yerine dinlenerek ulaşan Tezcan, yere atılan ya da bir kenara bırakılan, hayvanlarının yiyebileceği sebze ve meyveleri sepetine dolduruyor.

Ardından dönüş yoluna geçen Tezcan, dinlene dinlene 1 kilometrelik yolu yaklaşık bir saatte tamamlayarak evine ulaşıyor. Bu sırada evinin bahçesinde kendisinin yolunu gözleyen hayvanlarına sepetinde taşıdığı sebze ve meyveleri veren Necati dede, bir gün daha hayvanlarının karnını doyurmanın huzuruyla evine giriyor.