Necati Özkan'ın üyesi olduğu dernekten İmamoğlu'na madalya

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) '2019 Yılı Demokrasi Madalyası'nı Başkan Ekrem İmamoğlu'na verdiği duyuruldu. İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sorumlusu Necati Özkan'ın, dernekte yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. IAPC Başkanı Mehmet Ural ise İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun danışmanı olduğu ortaya çıktı.

İBB'den 'İmamoğlu'na Uluslararası Demokrasi Madalyası' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC) 2019 Yılı Demokrasi Madalyası'nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi. Madalya, 37 yıllık tarihi boyunca ilk kez bir belediye başkanına layık görüldü" denildi.

Açıklamada 'Demokrasi Madalyası'nın, her yıl dünyada 1 kişiye verildiği belirtildi. Viyana'da düzenlenen '52'nci Dünya Konferansı'nda verilen ödülün, Başkan İmamoğlu adına, İBB Meclis üyesi ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Şahan tarafından alındığı kaydedilen açıklamada, "IAPC ödül komitesi tarafından önümüzdeki haftalarda İstanbul'da düzenlenecek bir törenle İBB Başkanına bizzat verilecek" denildi.

SEÇİM SORUMLUSU, DERNEĞİN YÖNETİM KURULU ÜYESİYMİŞ

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sorumlusu olan ve 'Kahraman Yolculuğu' adlı kitabı yazan Necati Özkan'ın, ödülün verildiği derneğin yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Dernek Başkanı Mehmet Ural'ın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nun döneminde danışmanlık yaptığı ortaya çıktı. Derneğin yönetim kurulunda ayrıca Türkiye adına, Karakoyun Strategies Genel Müdürü Kristina Wilfore da yer alıyor.

Derneğin internet sitesine göre, Necati Özkan'ın biyografisi şöyle:

'Necati Özkan, OYKU/ Dialogue International'ın kurucusu ve başkanıdır; İstanbul merkezli bağımsız bir yaratıcı ajans. Otuz yılı aşkın bir süredir ulusal ve uluslararası markalar için çalışıyor. Ayrıca politikacılar için siyasi danışman ve/ veya kampanya yöneticisi olarak görev yaptı. Siyasi partiler, belediye başkanları, adaylar ve STK'lar için çalıştı. Türkiye ve çevresinde 150'den fazla yerel, ulusal, başkanlık ve uluslararası siyasi kampanya yürütmüştür. 11 Pollie Ödülü, 5 Reed Ödülü, 14 Polaris Ödülü, 11 Goldie Ödülü, 2 Adrian Ödülü ve birkaç ulusal ödül dahil yaklaşık 60 ödül kazandı. Sn. Özkan, Diyalog Enternasyonal (Avrupa panosu bağımsız bir kurumlar ağı) ve EAPC'nin (Avrupa Siyasi Danışmanlar Birliği) eski başkanı ve EAPC, AAPC, IAPC, IAA üyesidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu'nda Strateji dersleri verdi. Strateji ve politik kampanya üzerine 4 adet kitap yazdı.'

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