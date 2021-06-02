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  4. Necati Şaşmaz açıkladı! | Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Necati Şaşmaz açıkladı! | Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

02.06.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi geri mi geliyor? Bir dönemin efsane dizilerinden olan başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, yeni dönem Kaos ile geri dönüyor!

Kurtlar Vadisi dizisinin tekrarları bile halen günümüzde binlerce kişi tarafından izlenirken, hayranları sevindiren haber Necati Şaşmaz’dan geldi. Yayınlanmasının üzerinden 15 sene geçmesine rağmen halen adından söz ettiren dizi birçok magazin olayı ile de gündeme gelmiştir.

"43'de vuruldu, 45'de öldü"

Dizinin karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır’ın (Oktay Kaynarca) ölümü üzerine, Türkiye’de Süleyman Çakır’ın gıyabında bir cenaze namazı kılınmış, gazeteye vefat ilanı verilmiş ve helva dağıtılmıştır.
Sosyal medyada Süleyman Çakır karakteri, bir fenomen haline gelmiş ve “Süleyman Çakır hangi bölümde öldü?” sorusu üzerine bir vatandaşın verdiği “43’de vuruldu, 45’de öldü” cümlesi hafızalara kazınmıştır.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı.
Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde dizi için Show TV ile anlaşıldığı iddiası ortaya atılmış ancak daha sonra yalanlanmıştı.

Kurtlar Vadisi Kaos konusu ne?

Kurtlar Vadisi Kaos konusu ne?
Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.
Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca Özgü Namal
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