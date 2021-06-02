Necati Şaşmaz açıkladı! | Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Kurtlar Vadisi dizisinin tekrarları bile halen günümüzde binlerce kişi tarafından izlenirken, hayranları sevindiren haber Necati Şaşmaz’dan geldi. Yayınlanmasının üzerinden 15 sene geçmesine rağmen halen adından söz ettiren dizi birçok magazin olayı ile de gündeme gelmiştir.

"43'de vuruldu, 45'de öldü"

Dizinin karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır’ın (Oktay Kaynarca) ölümü üzerine, Türkiye’de Süleyman Çakır’ın gıyabında bir cenaze namazı kılınmış, gazeteye vefat ilanı verilmiş ve helva dağıtılmıştır.

Sosyal medyada Süleyman Çakır karakteri, bir fenomen haline gelmiş ve “Süleyman Çakır hangi bölümde öldü?” sorusu üzerine bir vatandaşın verdiği “43’de vuruldu, 45’de öldü” cümlesi hafızalara kazınmıştır.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı.

Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde dizi için Show TV ile anlaşıldığı iddiası ortaya atılmış ancak daha sonra yalanlanmıştı.

Kurtlar Vadisi Kaos konusu ne? Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.