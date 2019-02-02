Necati Şaşmaz'ın boşanma davasına yayın yasağı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz hakkında açtığı boşanma davasına ilişkin dilekçe ve belgelerin tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.
Anadolu 2. Aile Mahkemesi, oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak amacıyla sunduğu dava dilekçesinin esasa kaydını yaparak, tensip zaptı düzenledi.
Tensip zaptında, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip oldukları belirtildi.
Bu nedenle söz konusu davanın da özel hayata ve aile hayatına ilişkin olduğu belirtilen tensip zaptında, davada bulunan dilekçeler ile belgelerin yazılı ve görsel basında, internet ortamında tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.
Tensip zaptında, duruşmaların gizli yapılması talebinin ise ön inceleme duruşmasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!
İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Salgın hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum