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Necip Hablemitoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Necip Hablemitoğlu kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi?

27.01.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Necip Hablemitoğlu'nun hayatı araştırılan konulardan oldu. 48 yaşında olan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Peki Necip Hablemitoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Necip Hablemitoğlu kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi? İşte hayatı ve merak edilenler...

Necip Hablemitoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Necip Hablemitoğlu kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Hablemitoğlu'nun hayatı ve hakkındaki detaylar araştırma konusu oldu. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikasta uğramasının üzerinden 20 sene geçti. Necip Hablemitoğlu, ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile Alman Vakıfları davalarında hazırladığı raporlarla isminden söz ettirmişti. Peki Necip Hablemitoğlu kimdir, aslen nereli?

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Ankara'da ve 28 Kasım 1954 tarihinde dünyaya gelen Necip Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olmuştur.
"Dilde, Fikirde, İşte Birlik" isminde bir aylık dergiyi yayımlayan Hablemitoğlu, uzun yıllar basın danışmanlığı yaptıktan sonra doktorasını tamamlamış olduğu Ankara Üniversitesine öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Hablemitoğlu'nun Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında pek çok eseri bulunmaktadır. Ayrıca çalışma hayatı hakkında çok sayıda kitap ve makaleye imza atmıştır. Yine dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından Alman Vakıflarının faaliyetlerinin durdurulması amacıyla açılan davada, Hablemitoğlu'nun kaleme almış olduğu "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" çalışması, dosyanın delilleri arasında yer almaktadır. Yaptığı bu araştırmasında Hablemitoğlu, Alman vakıfların Türkiye'de yasal olmayan çalışmalar yaptığını, etnik-mezhepsel ayrılıkları körüklediğini ve İzmir'deki altın madeni karşıtlarını finanse ettiğini yazmıştır.

NECİP HABLEMİTOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

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Tam 17 sene önce, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde 48 yaşındaki Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nu başından vurmuş olan katilin, 15 santimetre mesafeden ateş açtığı belirlendi. Ayrıca olay yerinde bulunan iki boş kovandan birinin ABD yapımı Ruger, diğerinin ise Alman yapımı Geco marka silahlara ait olduğu tespit edilmişti. Etkileri sebebiyle bu mermilerin o tarihte Türkiye'de satışı yasaklanmıştı.

Olayın üzerinden seneler geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yeniden raftan indirildi. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in yürütmüş olduğu soruşturmada, Hablemitoğlu suikastına ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ortaya koydu.

Örgüt mensubu olan bir polisin, "Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18 Aralık 2002'den sonrası ve 6 aylık CDR verilerini şirketlerden istemişler. Onlar da ne var ne yok vermiş. İlgili tarihle alakalı" şeklindeki yazışması, zaman aşımına üç sene kalmış olan dosyaya delil olarak konuldu. Bununla birlikte darbe girişiminden bir gün önce kabul edilen ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Haziran 2018 tarihinde karara bağlanan FETÖ çatı davasının iddianamesinde, Doç. Dr. Hablemitoğlu'nun örgüt tarafından öldürüldüğüne işaret edildi.

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