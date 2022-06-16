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Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

16.06.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı.

Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan 8 şüpheli, adliyeye götürüldü.

Ek gözaltı süresi için sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlının gözaltı süresi uzatıldı. Bu zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden Altan Bora, Osman Tuncer, Bülent Kutsal ve Tan Dervişoğlu ise soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan 4 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

SON DAKİKA: 20 sene önce suikaste kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu soruşturmasında Eski Albay için sürpriz karar 20 sene önce suikaste kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu soruşturmasında Eski Albay için sürpriz karar

Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Bozkır ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilmiş, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında ise emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmişti.

Göktaş dışındaki diğer şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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