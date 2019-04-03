Necip hakkındaki yolsuzluk davasının ilk duruşması yapıldı

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkında kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Necip, Malezya basınının "tarihi" olarak adlandırdığı duruşma için öğlen saatlerinde Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi binasına geldi.

Necip, ailesiyle kendisini destekleyen vatandaşların alkış ve duaları eşliğinde mahkeme salonuna girdi.

1MDB yolsuzluğu skandalını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinin kurucusu İngiliz gazeteci Clare Rewcastle Brown da duruşma salonundaydı.

Duruşmadan önce basına konuşan Brown, bir gazeteci olarak görevini yaptığı için burada olduğunu belirterek, "Şahsi bir mesele yok. Sadece adaletin tesis edildiğini görmek için buradayım." dedi.

- "Savcılık Necip'in suçluluğunu kanıtlayacak"

İlk duruşma, Necip'e yöneltilen "gücü kötüye kullanma", "emaneti suistimal" ve "kara para aklama" üzerine 7 farklı suçlamayla ilgili düzenlendi.

Duruşmada Başsavcı Tommy Thomas, "Yaklaşık 10 yıldır ülkedeki en güçlü mevkiyi işgal eden bir eski başbakana karşı açılan davaların ilk duruşmasında bulunmak benim için büyük bir ayrıcalık." diye konuştu.