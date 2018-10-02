"Necip Rezak babasının oğlu değil"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın "babasının oğlu olmadığını" söyledi.
StraitTimes'ın haberine göre, Mahathir, İngiltere ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başbakanlardan Tun Abdürrezak Hüseyin'in köylülerin zor koşullarından endişe ettiğini ve büyük kırsal kalkınmaya ön ayak olduğunu hatırlatarak, Necip Rezak'ın babasına benzememesinin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.
Necip'in kendisine "para kraldır" dediğini aktaran Mahathir, "Para kraldır dediğimizde bu, parayla her şeyi yapabileceğimiz anlamına gelir. Paramız yoksa çareyi çalmakta buluruz." diye konuştu.
Mahathir, Necip yönetimi sırasında hükümet mekanizmasına verilen zararın kendisini üzdüğünü, iktidarda olduğu 1981-2003 yıllarında bu mekanizmanın çok iyi işlediğini belirtti.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ayrıca Halkın Adaleti Partisinin (PKR) genel başkanı seçilen Enver İbrahim'in, 13 Ekim'de yapılacak ara seçimlerde parlamentoya gireceğine yönelik inancını dile getirdi.
Dünyanın en yaşlı başbakanı 92 yaşındaki Mahathir Muhammed, bir iki yıl içinde görevi İbrahim'e bırakacağını açıklamıştı.
\
- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
Kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, Necip'in fona bağlı bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar, Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, mayıs ayında yapılan genel seçimde iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler
Belediye başkanı tutuklandı! Gerekçesi bir ilk
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın
Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'
Lüks otelin sapığı yakalandı
Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum