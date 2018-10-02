"Necip Rezak babasının oğlu değil"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın "babasının oğlu olmadığını" söyledi.

StraitTimes'ın haberine göre, Mahathir, İngiltere ziyaretinin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başbakanlardan Tun Abdürrezak Hüseyin'in köylülerin zor koşullarından endişe ettiğini ve büyük kırsal kalkınmaya ön ayak olduğunu hatırlatarak, Necip Rezak'ın babasına benzememesinin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

Necip'in kendisine "para kraldır" dediğini aktaran Mahathir, "Para kraldır dediğimizde bu, parayla her şeyi yapabileceğimiz anlamına gelir. Paramız yoksa çareyi çalmakta buluruz." diye konuştu.

Mahathir, Necip yönetimi sırasında hükümet mekanizmasına verilen zararın kendisini üzdüğünü, iktidarda olduğu 1981-2003 yıllarında bu mekanizmanın çok iyi işlediğini belirtti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ayrıca Halkın Adaleti Partisinin (PKR) genel başkanı seçilen Enver İbrahim'in, 13 Ekim'de yapılacak ara seçimlerde parlamentoya gireceğine yönelik inancını dile getirdi.