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Necip Uysal: Biz Beşiktaş'ız

24.04.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Necip Uysal: Biz Beşiktaş'ız

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Kayserispor karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın direktiflerine uyduklarını söyleyen Necip Uysal, "Eksiklerimiz var. Biz Beşiktaş'ız. Herkes, herkesin eksikliğini kapatır. Biz baştan sona üstündük. Hocamızın söylediklerini yaptık. Güzel bir oyun ve güzel bir skorla kazandık." dedi.

Maç maç baktıklarını dile getiren Necip, "Maç maç bakıyoruz. Şimdi önümüzde Rize maçı var. En iyi şekilde oraya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Eksikler hakkında konuşan Uysal, "Ben de Rize'de cezalıyım. Eksiklerimiz vardı bugündü ama yine de kazandık. Rize'de de herkes birbirini açığını kapatacak. Yapacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yapacak." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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