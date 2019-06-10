Neçirvan Barzani IKBY Başkanlığını Devraldı

Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yeni başkanı olarak, Mesut Barzani’den boşalan koltuğa oturdu. Erbil’de düzenlenen yemin törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada "IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani‘yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Barzani ise IŞİD’le mücadelede Kürt birliklere verdiği destekten dolayı ABD liderliğindeki koalisyona ve diğer bölge ülkelerine teşekkür etti. Barzani ‘‘Irak Kürdistan Bölgesine ve Irak’a umut, barış ve özgürlüğün geri dönmesini garanti eden hükümete, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ve katılan bölge ülkelerine sonsuz teşekkürler’’ diye konuştu.
IŞİD 2014’ün ortasında Irak ordusunun Musul’dan başlayarak mevzilerini terk etmesinin ardından ülke topraklarını büyük oranda kontrol etmeye başlamıştı. ABD destekli Irak güvenlik güçlerinin üç yıl sürdürdüğü operasyonun ardından örgütün 2017’de Irak’ta bozguna uğratıldığı açıklanmıştı.
Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) lideri Mesut Barzani’nin ağabeyi İdris Barzani’nin oğlu. Dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte İran’a göç eden Barzani, babasının 1987 yılındaki vefatından sonra KDP saflarına katılarak, Irak’a karşı aktif silahlı mücadeleye katılmıştı. KDP’nin 1989’daki 10.kongresinde merkez komite üyesi olarak seçilen Barzani, 1996 yılında Kürt Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı, 1999’da ise Başbakan olmuştu.
2017 yılındaki bağımsızlık referandumu ve sonrasında tartışmalı bölgelerin merkezi hükümet tarafından geri alınmasının ardından Mesut Barzani görevden ayrılmıştı. Geçen yıl yapılan parlamento seçimlerinin ardından bu yıl Mayıs ayında yapılan seçimlerde Neçirvan Barzani 68 oyla IKBY'nin yeni başkanı seçildi.
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