Neçirvan Barzani IKBY Başkanlığını Devraldı

Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yeni başkanı olarak, Mesut Barzani’den boşalan koltuğa oturdu. Erbil’de düzenlenen yemin törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada "IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani‘yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Barzani ise IŞİD’le mücadelede Kürt birliklere verdiği destekten dolayı ABD liderliğindeki koalisyona ve diğer bölge ülkelerine teşekkür etti. Barzani ‘‘Irak Kürdistan Bölgesine ve Irak’a umut, barış ve özgürlüğün geri dönmesini garanti eden hükümete, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ve katılan bölge ülkelerine sonsuz teşekkürler’’ diye konuştu.

IŞİD 2014’ün ortasında Irak ordusunun Musul’dan başlayarak mevzilerini terk etmesinin ardından ülke topraklarını büyük oranda kontrol etmeye başlamıştı. ABD destekli Irak güvenlik güçlerinin üç yıl sürdürdüğü operasyonun ardından örgütün 2017’de Irak’ta bozguna uğratıldığı açıklanmıştı.