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Neçirvan Barzani: "Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani: "Türkiye, bizim komşumuz olan bir ülke. Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile Erbil ilişkilerinin normal seyrinde devam ettiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Parlamento Başkanı Revaz Faik ile IKBY'deki siyasi temsilcilerin katılımıyla Erbil'de düzenlenen toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

IKBY Başkanı Barzani, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, hükümet karşıtı gösteriler, ülkedeki son gelişmeler ve Ankara-Erbil ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tükiye-Erbil arasındaki ilişkilerin halihazırda ne düzeyde olduğuna dair bir soruya Barzani, "Türkiye, bizim komşumuz olan bir ülke. Türkiye ile ilişkilerimiz normal seyrinde devam ediyor." şeklinde cevap verdi. IKBY Başkanı Barzani, iki taraf arasındaki ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Ülkedeki hükümet karşıtı gösterilere de değinen Barzani, toplantıya katılan tüm tarafların göstericilerin taleplerini destekleme konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Barzani, şöyle devam etti:

"IKBY, bu durumda anlayış birliği sağlayarak, tüm taraflar ve vatandaşlara yardım etmek istiyor. Irak'ın bugün içinde bulunduğu durumda hepimizin sorumluluğu var.

Irak hükümetinin gösteriler sürerken açıkladığı reform adımına destek verdiklerini vurgulayan Barzani, söz konusu reformların bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini ifade etti.

Irak'taki gelişmelerin IKBY'yi de etkileyeceğini savunan Barzani, ülkedeki sorunların Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bir yıllık hükümetinden önce de var olduğunu, çözüm için bir yıllık sürenin yetersiz olduğunu kaydetti.

Barzani, Irak'ta durumun normalleşmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra göstericilerin talepleri de dikkate alınmalı ve uygulanması için ciddi çalışılmalar yapılmalıdır." dedi.

- "Anayasa değişikliği, sakin bir atmosferde yapılmalı"

Barzani, Anayasa değikliğine ilişkin ise "Eğer Anayasa değişikliğine ihtiyaç varsa sakin bir atmosferde yapılması gerekir. Anayasa değişikliği için atılan her adım Irak vatandaşlarına hizmet ederse şüphesiz IKBY de destek verecektir." ifadelerini kullandı.

Irak'taki 2005 Anayasasında IKBY'nin federal bir bölge olarak kabul edildiğini hatırlatan Barzani, Anayasa değişikliği olasılığı karşısında IKBY'nin kazanımlarının azaltılmasının Irak'ın siyasi istikrarını olumsuz etkileyeceğini, ülkedeki tarafların bu yönde bir talebinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

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IKBY ırak Neçirvan Barzani

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