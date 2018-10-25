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Necla Ceylan cinayetinde gözaltına alınan 4 kişiden biri oyuncu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurularak ölen 59 yaşındaki Necla Ceylan cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurularak ölen 59 yaşındaki Necla Ceylan cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sinema oyuncusu Volkan B.(36)' de var. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. OĞLUNUN KAVGASINI SEYREDERKEN VURULMUŞ İstiklal Mahallesi, İmam Bahçe sokak üzerinde 21 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda sokakta yaşanan bir kavganın ardından ateş açılmış, bu sırada ikinci kattaki pencereden aşağı bakan 59 yaşındaki Necla Ceylan başından vurularak hayatını kaybetmişti. ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Tolga Y.(24), Murat Ö.(31), Zekeriya T.(33) ve Volkan B.(36) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelerden Tolga Y., Murat Ö. ve Volkan B.'nin cinayetten bir süre önce sokakta Engin K. adlı kişiyle kısa bir tartışma yaşayarak olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Bu tartışmanın ardından oradan ayrılan ve Sütlüceye giden 3 arkadaştan Tolga Y. ve Volkan B.'nin araçtan indiği, Murat Ö.'nün ise yanına Zekeriya T.'yi alarak olay yerine geri döndüğü öğrenildi. 25 EL ATEŞ EDİLMİŞ Burada Engin K., ile yeniden yaşanan kavganın ardından Murat Ö.'nün olay yerinden 25 el ateş ettiği bu sırada pencereden bakan Engin K.'nın annesi Necla Ceylan'ı vurduğu belirtildi. Poliste verdikleri ifadelerinde rastgele ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerin "Korkutmak için hedef gözetmeksizin ateş ettik." dedikleri öğrenildi. ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SİNEMA OYUNCUSU Öte yandan gözaltına alınan Volkan B.'nin sinema oyuncusu olduğu öğrenildi. Volkan B.'nin bir çok filmde yardımcı oyuncu olarak rol aldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Tolga Y., Murat Ö., Zekeriya T. ve Volkan B. adliyeye gönderildi.

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