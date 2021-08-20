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  4. Necla Nazır'a eski damat şoku! Evini basıp öldürmekle tehdit etti

Necla Nazır'a eski damat şoku! Evini basıp öldürmekle tehdit etti

20.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Necla Nazır'ın müzisyen olan eski damadı Taner Şafak, eski kayınvalidesinin evini basıp kapıları tekmeledi. Korkuya kapılan sanatçı, torununun babasından şikayetçi oldu.

Necla Nazır'a eski damat şoku! Evini basıp öldürmekle tehdit etti

Türk sinemasının usta oyuncularından Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur ile olan evliliğinden olan müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019 yılında sona ermişti. Çiftin oğullarının velayeti ise anne Tuğçe Tayfur'a verilmiş ve mahkeme, baba Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Baba Şafak ise, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin TL'ye indirilmesini istemişti.

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"SİZ KİMSİNİZ! SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; anneanne Necla Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi. Ancak Şafak müsait olmadığını söyleyip gelemeyeceğini belirtti. Nazır da, eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini söyledi. Bu konuşmanın ardından çılgına dönen Taner Şafak, Nazır'ın oturduğu daireye geldi ve kapıyı tekmelemeye başladı. Eski damat, "Siz kimsiniz, sizi öldüreceğim" diyerek bağırmaya başladı. İddiaya göre o anlarda silah patlama sesi de duyuldu.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Necla Nazır, karakola giderek şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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