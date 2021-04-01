Necla Sağlam cinayetinde Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı

Zonguldak’ta 2016 yılında öldürülen 23 yaşındaki Necla Sağlam’ın avukatı Merve Kır, genç kızı öldüren sanık alçı ustası Tolga K.’nın müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış hapis cezasına çevrilmesi için Yargıtay’a yapılan itirazın reddedildiğini ifade etti. Yerel mahkemenin kararının onandığını ifade eden Kır, "Burada bir direniş ve eziyet çekme durumu olduğunu düşünüyoruz. Ama Yargıtay kararı onadı ve itirazlarımızı reddetti" diye konuştu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 2016 yılında memur olarak göreve başlayan 23 yaşındaki Necla Sağlam, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın ardından 600 gigabayt büyüklüğündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kurulan özel ekip sayesinde apartmana giren çıkanlar üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların neticesinde alçı ustası Tolga K.’ye ulaşıldı. Polisin yakaladığı zanlı, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Ancak genç kızın tırnaklarındaki DNA örnekleri ile başına geçirilen çöp poşeti rulosundaki parmak izi tespit edildi.

Tutuklanarak canavarca hisle adam öldürme suçlamasıyla cezaevine gönderilen sanık, DNA örnekleri, tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve adli tıp kurumu raporları göz önünde bulundurularak müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Genç kızın avukatı Merve Kır, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması için Yargıtay’a başvurdu. Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onayarak itirazları reddetti. Yargıtay’ın kararını değerlendiren Merve Kır, "Necla Sağlam cinayetinde yerel mahkeme TCK 81-1 maddesi olan "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Biz Yargıtay ve bölge adliye mahkemesine bu cezanın eksik tayin edildiğini bu cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini çünkü sanığın müvekkilimin maktulün canavarca hisle eziyet çektirerek öldürdüğünü beyan etmiştik. Buna rağmen Yargıtay onama kararı verdi. Yerel mahkemenin kararını onadı. Yani sanık yalnızca müebbet hapis cezası aldı. Bizim bu itirazlarımızın sebebi aslında şuydu. Sanık hiçbir sebep yokken müvekkilimi öldürmüştü. Hiçbir hırsızlık, cinsel en ufak bir emare yok. Aralarında en ufak bir husumet ve ilişki de yoktu. İkincisi ise müvekkilimin önce başına vurmak suretiyle sonrasında boğma eylemini yapmıştı. Çöp poşeti ile sıkmıştı. Sonrasında bıçakla tek bir darbede boğazını kesmiştir. Raporlarda da müvekkilimin aslında can çekiştiği şu şekilde belli. Bu sürenin 30 dakikaya ulaşabileceği yönünde rapor var. Müvekkilimin maktulün tırnaklarının arasında sanığın izleri çıktı. Burada bir direniş ve eziyet çekme durumu olduğunu düşünüyoruz. Ama Yargıtay kararı onadı ve itirazlarımızı reddetti" diye konuştu.