Necla Sağlam cinayetinde Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı

“İdam edilmesini istiyorum”

Olay sonrası Zonguldak’a gelen annesi Serpil Gökyer, kızı ile her gün görüştüğünü anlatmıştı. Sanığa ateş püsküren anne Serpil Gökyer, şöyle demişti:

"Bunun idam edilmesini istiyorum ben. Her gün benim çocuğumu nasıl kestiyse, santim santim kesilerek öldürülmesini istiyorum. Polemik yapmasın. Polemik yapmak istiyor cezadan kurtulmak için ama ben kesinlikle devlet olarak ona deli raporu verilmesi halinde kesinlikle hakkımı devlete helal etmiyorum. Bir çocuğum bir günde kurtuldu gitti, o ömür boyu her gün santim santim kesilerek öldürülsün. Onu da cezaevinde öldürene ödül vereceğim. Onu kessinler, ben de onu öldürenlere ödül vereceğim. Ben her gün kızımı arardım. İşten geldiği zaman kızım geldin mi diye halini hatırını sorardım. O gün akşam da işten geldiğini ve yemek yiyeceğini söylemişti. Yaklaşık 10 dakika boyunca görüşmüştük. Ondan sonra konuşmadık. Ertesi gün beni aradılar. Yurttaki hocaları Necla’nın hastalandığını söyleyip beni Zonguldak’a çağırdılar. Benim haberim bile yoktu. Ben buraya kızım hasta diyerek geldim. Ama benim sesimi Başbakan’a, Cumhurbaşkanına duyurun. Bunların idam edilmesini istiyorum. Bütün gazetecileri, televizyoncuları çağırıp meydanda asmalarını istiyorum. Bugün bizim çocuklarımıza yapanlar başkalarına da yaparlar."