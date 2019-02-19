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Necla Zarakol ve avukat Tolga Danışman serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol ve avukat Hamdi Tolga Danışman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Borajet’in hileli bilanço ile satıldığı iddiasına yönelik yürüyen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zarakol İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ve avukat Hamdi Tolga Danışman adliye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol ve avukat Hamdi Tolga Danışman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Borajet’in hileli bilanço ile satıldığı iddiasına yönelik yürüyen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zarakol İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ve avukat Hamdi Tolga Danışman adliye sevk edildi. Savcıya ifade veren Zarakol ve Danışman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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