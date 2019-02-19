Necla Zarakol ve avukat Tolga Danışman serbest

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol ve avukat Hamdi Tolga Danışman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Borajet’in hileli bilanço ile satıldığı iddiasına yönelik yürüyen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zarakol İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ve avukat Hamdi Tolga Danışman adliye sevk edildi. Savcıya ifade veren Zarakol ve Danışman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum