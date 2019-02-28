NECMETTİN ERBAKAN ÖLÜMÜNÜN 8'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İstanbul DHA

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anma programına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Necmettin Erbakan'ın mezarı başında toplanan yakın çalışma arkadaşları, Saadet Partisi Belediye Başkan adayları ve partililer dua etti. Erbakan için Kuran-ı Kerim okundu. Programda Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu kısa bir konuşma yaptı. Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız mükmin bir insandı. Hayatını bu davaya adamış bir insan olduğuna şahidiz. Ömrünün sonuna kadar da inandığı davada çalışmaktan ve o yolda hizmet etmekten hiç vazgeçmedi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezardan detay

-Dua okunması

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

